『サンダー３』アニメ化で7月放送 PV公開！出演は鈴代紗弓・川井田夏海・秋山絵理・蜜蜂ほのか
漫画『サンダー３』がテレビアニメ化されることが決定し、7月よりフジテレビ「+Ultra」にて放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル、PV、キャスト情報が公開された。
【動画】妹が可愛い！公開された『サンダー３』アニメ化PV
主人公のぴょんたろう役を鈴代紗弓、つばめ役を川井田夏海、ひろし役を秋山絵理、ぴょんたろうの妹・ふたばを蜜蜂ほのかが務める。
同作は、ルックスも勉強もスポーツもパッとしない中学生のぴょんたろうは、友達のつばめ、ひろしとまとめて“スモール3”と呼ばれていた。そんなぴょんたろうに懐く幼い妹・ふたばは、大好きな兄にいたずらをして困らせることもしばしば。そんな“ふたば”が、ある日迷子になってしまい…スモール３は力を合わせてふたばをみつけることができるのか？
2022年に講談社「月刊少年マガジン」にて連載が開始すると、瞬く間にSNS上でそのストーリー展開と画力等が話題となり「次にくるマンガ大賞2022」に異例のスピードでノミネートされた。
公開されたティザービジュアルでは、迷子になったふたばを捜す“スモール3”が描かれている。さらにティザーPVでは、“スモール3”の3人と、「おにいたんのおよめたんになゆ」と懐くふたばの、“何気ない日常”を映し出されている。
