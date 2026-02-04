公立高校の入試まで約1か月 苦手科目も粘り強く…点数が伸び～るように 特産のバター餅を中3生に贈呈 秋田・北秋田市
受験シーズンに合わせ、北秋田市の中学校で点数が伸びる願いを込めたバター餅が3年生に贈られました。
生徒たちは縁起物の特産品をほおばり笑顔で春を迎えることを誓い合いました。
公立高校の入学試験までおよそ1か月。
受験シーズンに合わせ、北秋田市では毎年、4つの中学校の3年生に市内の製造業者などでつくる団体から合格祈願のバター餅が贈られます。
「皆さんの合格を祈念してバター 餅を贈らさせていただきますどうぞお受け取りください」
「ありがとうございます」
生徒
「僕の成績のように、伸びてほしいので、みんなで食べましょう、手を合わせてください、いただきます」
バター餅には試験本番に点数が“伸びる”ようにという願いも込められています。
生徒
「自分の力を最低限でも出せるように頑張りたいです」
生徒
「粘り強く練習して受験合格して、 羽をのばせるように、休みで羽をのばせるように勉強したいですね」
記者
「どんな春を迎えたいですか」
生徒
「笑って迎えたいですね」
苦手な科目も最後まで諦めないことを誓い合った受験生たち。
“縁起物”のバター餅は合川中学校を含む北秋田市の3年生185人に贈られることになっています。