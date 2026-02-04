衆議院選挙の投票日が4日後に迫りました。



選挙区ごとに立候補者の選挙戦や訴えをお伝えする「候補者を追う」。一騎打ちの選挙戦となっている秋田2区では、高市政権の是非などを巡り論戦が繰り広げられています。



秋田2区には、2人が立候補しています。



政権与党の候補と野党候補との一騎打ちとなるのは前々回、5年前の衆議院選挙、以来です。





■自民・前 福原淳嗣氏(58)

前回＝おととしの衆院選で初めて国政に挑戦し、比例で復活当選した前の大館市長の福原淳嗣氏58歳。





■中道・前 緑川貴士氏(41)

選挙戦は地元であり、大票田の大館市でスタートさせました。真っ先に訴えたのは長年、取り組んできたというリサイクル産業の振興についてです。福原淳嗣氏「30年前、27歳のときに市議会議員ですよ。市議会議員選挙のときに『リサイクルマインパークは国の宝になる。実現しよう』って言ったんですよ。みんなポカーンですよ」「私たちが使っているこのDXIT機器ってですねDXは銅がないと何にもできない。なので今銅の方が価値がある実はその銅も小坂・花岡なんですよ」世界中で鉱物資源の獲得競争が激しさを増す中、廃棄される家電などから金属を取り出す都市型鉱山を後押しする姿勢を強調しています。また、この冬の大雪や毎年のように大雨などの自然災害に見舞われる中、国土の強靭化を重点政策に掲げ、政権与党の一員として災害に強いまちづくりを進めてきたとアピールします。福原淳嗣氏「公共投資の予算は確保する、だからこそ建設業の皆さんは自信と誇りを持ってそれぞれのふるさとのインフラを支えてほしい。まちづくりをしっかりと整えていってほしい」2日、金子恭之国土交通大臣が応援に駆け付けました。福原氏を「政策に精通した人物だ」と評価したうえで、高市総理大臣からある指示を受けて来たと語りました。金子恭之国土交通大臣「閣僚は自分の選挙はしっかり勝ってこいと。そして高市内閣の支えてくれる同志を1人でも2人でも応援をして国会に連れてこいというようなご指示がございました。私は福原さんを連れていかなきゃいけないんです」福原淳嗣氏「高市総理の方向性は明白です。17の戦略分野を設定をしそこに先ほど金子大臣が申し上げた通り複数年度の集中投資をしていきます。その17分野のうち食糧もそしてエネルギーも重要鉱物もふるさと秋田が日本を未来を耕していく分野です」再生可能エネルギーなどの分野で日本をリードする拠点づくりを進め若者の雇用も生み出すとアピールしています。福原淳嗣氏「私は次世代型洋上風力発電である浮体型というのは造船業とつなげていくべきだって考えていますし、これ実は党としてもきっちとそういう方向性持っていますのでぜひそういう拠点を日本海側につくっていきたいと思ってます」高市政権が掲げる政策も強く押し出す福原氏。前回届かなかった5,000票余りの差を覆し小選挙区での当選を目指します。

前回の衆院選は、立憲民主党から出馬した緑川貴士氏41歳。



今回は、公明党と立ち上げた新党、中道改革連合からの立候補です。



緑川貴士氏

「ふだんよりもなかなかまわりにくいという状況の中で、特にこうした交差点でのごあいさつはみなさまにやはりご対面できる大切な機会ですので大事にしているところです」



北部を中心に大雪に見舞われている県内。



国の法律は地方の実情にあわせて見直しが必要だと訴えます。



緑川貴士氏

「自然災害もいま激甚化しています。そして野生動物の被害も激甚化しています。こういうものもですね災害というふうに位置づけていくように法改正、災害対策基本法の条文にクマ被害というものをしっかり盛り込んでいけるようなこういう法改正も目指しながらやっぱりこの秋田の地方のくらしを支えていく」



選挙戦4日目。



今回初めて手を結んだ公明党の西田実仁幹事長が応援に駆け付けました。



緑川氏とともに厳しく批判したのは、自民党の政治とカネの問題です。



公明党 西田実仁幹事長

「立憲民主党の皆さまもご賛同いただだいた、企業団体献金の規制強化これをぜひやらなきゃいけないんじゃないか、こういう基本的な政治とカネに決着をつけるかどうかという姿勢を昨年の10月4日そして7日さらには10日と3回（自民党と）話し合いをしたわけでありますけれども、残念ながらそうした前向きな姿勢は何もなかった」



緑川貴士氏

「今回政治とカネの問題はなんとしても許すことはできないと、企業団体献金の受け手規制を受け入れてくれないこうした強い憤りの声、政治とカネにまみれたこうした議員が再び戻ることを許さない」



選挙カー

「緑川たかしでございます。」

緑川貴士氏

「残りの期間全力で走りぬけてまいります。ありがとうございます。真冬のマラソン大会ですけども、 がんばります」



一人でも多くの市民の声に、耳を傾けたい。



真冬の選挙選でも“走るスタイル”は変えません。



人口減少や少子高齢化が加速する中、緑川氏は結婚や育児、教育など人生のあらゆる局面で切れ目のない支援が必要だと訴えています。



緑川貴士氏

「小さな企業も子育てとそして仕事の両立ができるように育休を取得しやすくする。こうした労務環境の整備を国として全力で後押しをしてまいります。保育の受け皿もさらに整備をしていきます。国の配置基準の保育士の見直し。しっかりと子どもたちが安心して保育の環境で子育て、成長できるようにしっかりと保育士さんの待遇の改善を図ってまいります」



新党・中道改革連合の浸透を図りながら、これまでの3期8年余りの経験をアピールする緑川氏。



3回続けての小選挙区での当選を目指します。



