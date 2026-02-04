気軽に試せる2本290円。アメリカ定番シガー「スウィッシャースイート」に2つの新フレーバー
インターコンチネンタル商事は2月2日、米国のシガーブランド「スウィッシャースイート」からフォイルパウチの新フレーバー2銘柄を全国で発売する。
スウィッシャースイート・フォイルパウチグリーン
スウィッシャースイート・フォイルパウチは、米国のスウィッシャー社が製造、インターコンチネンタル商事が輸入販売を行っているシガリロ(機械巻きの葉巻たばこ)。一般的に知られているプレミアムシガー(ハンドメイドの葉巻)とは異なり、喫煙時間も10〜15分程度と短く、価格帯も手頃なものが多いため、気軽に葉巻の味わいが楽しめる。
新フレーバーは、すっきりした甘さの「グリーン」と、ハニー＆バナナの甘い香りの「ハニーバナナ」。パッケージには再密閉可能なチャック付きパウチを採用し、持ち運びや保管の利便性を高めた。価格は2本入りで290円。
スウィッシャースイート・フォイルパウチハニーバナナ
