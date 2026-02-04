名駅再開発計画の見直しで、何が残り何がなくなるのか。

当初は、ことし3月下旬までに名鉄百貨店から笹島交差点前までが全て閉鎖の予定でしたが、計画開始が未定となったなか、名鉄バスセンターと名鉄グランドホテルの宿泊営業は3月以降も継続に。

営業継続の一方で…閉店した店舗も

名鉄百貨店のランドマーク「ナナちゃん」も、当面いまの場所に残ることになりました。

その一方で…



(友廣南実アナウンサー)

「ヤマダデンキのLABI名古屋は、2月1日にすでに閉店しています」



さらに名鉄百貨店の隣、近鉄パッセも2月末に閉店します。

名鉄百貨店の閉店 地元商店街に影響も…

たくさんの商業施設がなくなることに地元の商店街は…



（広小路名駅商店街振興組合 中西祥雅副理事）

「商店街としては1～2割はこちらへ（人の）流れが減るのではないかと。どうしても名鉄百貨店があって私たちの商店街に来る方が多いので、非常にこちらのお店なんかも困るんじゃないかというふうに予測しています」



百貨店の1階と地下の営業が続くとしても、一時的にせよ名駅前の賑わいに影響が出るのは必至で、「早く再開発を始めてほしい」というのが地元の本音です。