Life&Growは1月30日、運試し×ショッピングの新体験オンラインガチャアプリ『まわしてミーナ』をリリースした。

まわしてミーナ

同サービスは、24時間いつでもゲーム感覚で買い物を楽しめる「運試し×ショッピング」がコンセプト。ショッピングモールのようなガチャ台数と幅広いジャンルの中から、選ぶ楽しさを提供する。ガチャは排出率100%なので、各日に当たるのも特徴。

ミーナガチャ

回す過程や世界観を意識し、独自キャラクターによる演出で没入感を高めた。ガチャとは別の楽しみ方として、応募型で豪華景品が狙える「ミーナの鍵」システムを搭載している。

ミーナの鍵

対応OSはiOS、Android。利用料金は無料(アプリ内課金有)。1ミーナポイント=1円で購入できる。