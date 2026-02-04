24時間遊べる運試し×ショッピングのオンラインガチャアプリ「まわしてミーナ」提供開始
Life&Growは1月30日、運試し×ショッピングの新体験オンラインガチャアプリ『まわしてミーナ』をリリースした。
まわしてミーナ
同サービスは、24時間いつでもゲーム感覚で買い物を楽しめる「運試し×ショッピング」がコンセプト。ショッピングモールのようなガチャ台数と幅広いジャンルの中から、選ぶ楽しさを提供する。ガチャは排出率100%なので、各日に当たるのも特徴。
ミーナガチャ
回す過程や世界観を意識し、独自キャラクターによる演出で没入感を高めた。ガチャとは別の楽しみ方として、応募型で豪華景品が狙える「ミーナの鍵」システムを搭載している。
ミーナの鍵
対応OSはiOS、Android。利用料金は無料(アプリ内課金有)。1ミーナポイント=1円で購入できる。
まわしてミーナ
