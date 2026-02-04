鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定の市電1日乗車券をモバイル販売
ジョルダンは1月30日、鹿児島市交通局および鹿児島ユナイテッドFCが企画する「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」を、モバイル限定で販売開始した。
「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」
同チケットは、鹿児島ユナイテッドFCのホームゲーム観戦に訪れるファン、サポーターはもちろん、ビジターサポーターも対象とした、市電が1日乗り放題となるモバイルチケット。大人250円で市電が1日乗り放題となり、試合会場での特典や白波スタジアム・鹿児島市立美術館・いおワールドかごしま水族館といった市内観光施設の入場料割引も付帯する。
「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」券面イメージ
利用期間は2月8日・15日・22日、3月15日、4月5日・12日・29日、5月以降のホームゲーム開催日。価格は大人250円、小児120円。モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できる。
「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」
同チケットは、鹿児島ユナイテッドFCのホームゲーム観戦に訪れるファン、サポーターはもちろん、ビジターサポーターも対象とした、市電が1日乗り放題となるモバイルチケット。大人250円で市電が1日乗り放題となり、試合会場での特典や白波スタジアム・鹿児島市立美術館・いおワールドかごしま水族館といった市内観光施設の入場料割引も付帯する。
「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」券面イメージ
利用期間は2月8日・15日・22日、3月15日、4月5日・12日・29日、5月以降のホームゲーム開催日。価格は大人250円、小児120円。モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できる。