フリーアナウンサーの垣花正が４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。２人組音楽ユニット「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎容疑者が２日に乾燥大麻を所持していたとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されたことについてコメントした。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、今回の逮捕を受け、今月８日に開催予定だった「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」デビュー２０周年公演の中止も決まったことを報道。

この件について「僕、個人的にラジオの仕事で１０年以上前ですけど、Ｄｅｆ Ｔｅｃｈのお二人とある中継を一緒に。船の上で３時間過ごすってのをやったんですけど、その時に中継の流れの中で番組のために曲を１曲書きますよって、Ｍｉｃｒｏさんが約束してくださって」と話し出した垣花。

「でも、（その場の）ノリだから、みんな忘れてたんです。そしたら、５年後ぐらいにバッタリ、局で会った時にＭｉｃｒｏさんが『ごめんなさいね、全然、実現できてなくて』って。みんな忘れてるのに」と続けると「そうやって謝ってくるくらい律儀な方だったから…。正直、これを聞いてショックというか、びっくりという感じはありますね、印象としては」と話していた。