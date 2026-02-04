「生涯を添い遂げるマグ」シリーズに、伝統技法「鬼萩」を用いた萩焼マグカップ
ワイヤードビーンズは1月29日、「生涯を添い遂げるマグ」シリーズの新商品として、光彩庵(山口県萩市)で製造した「生涯を添い遂げるマグ 萩焼 光彩庵 鬼萩 白萩釉」（1万1,000円）を発売した。
生涯を添い遂げるマグ 萩焼 光彩庵 鬼萩 白萩釉
同商品には、400年以上の歴史を持つ萩焼の中でも、砂礫を混ぜた荒土で無骨な質感を出す「鬼萩(おにはぎ)」技法を採用した。厚く施された白萩釉が焼成時に割れることで、雪が降り積もったような重厚な縮れを見せる「カイラギ(梅花皮)」の表情を表現した。使い込むほどに風合いが変化する「萩の七化け」により、育てる喜びも愉しめる。
焼成時に釉薬が割れ、重厚な縮れを見せる「カイラギ(梅花皮)」
同商品には、独自の「生涯補償」が付帯している。職人手づくりの逸品を日常で末永く愛用してほしいという想いから生まれたアフターサービスで、破損した製品を外箱(付属箱)・補償書とともに送ると、新しい製品と交換できる。
