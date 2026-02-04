焙煎ごぼうスイーツ「ゴボーチェ」がおさつロシェとコラボ！UHA味覚糖のショコラトリーで限定販売
UHA味覚糖のショコラトリー「ショコラトリー キャギ ド レーブ」は2月2日から、あじかんが開発した焙煎ごぼうのスイーツ「GOVOCE(ゴボーチェ)」を使用した「おさつロシェ ゴボーチェ」(216円)を、600本限定で販売開始した。
おさつロシェ ゴボーチェ
同商品は、規格外の「おさつどきっ」を活用したチョコレート菓子「おさつロシェ」に、カカオ代替原料として高く評価され第39回新技術・食品開発賞を受賞した焙煎ごぼうのスイーツ「GOVOCE」を組み合わせた。ナチュラルなさつまいものスナックに、ゴボーチェならではの香ばしさと奥行きのある風味が重なり合う、新しい味わいが楽しめる。
おさつロシェ ゴボーチェ
同商品は、規格外の「おさつどきっ」を活用したチョコレート菓子「おさつロシェ」に、カカオ代替原料として高く評価され第39回新技術・食品開発賞を受賞した焙煎ごぼうのスイーツ「GOVOCE」を組み合わせた。ナチュラルなさつまいものスナックに、ゴボーチェならではの香ばしさと奥行きのある風味が重なり合う、新しい味わいが楽しめる。