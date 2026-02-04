レッドソックスの吉田正尚選手が加わり、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に出場する全30選手が4日、出そろいました。

前回大会では、一致団結して世界一を勝ち取った侍ジャパン。準決勝のメキシコ戦で7回吉田選手が右手1本で放った同点3ラン本塁打。そして9回の村上宗隆選手の逆転サヨナラ打。さらに決勝のアメリカ戦でダルビッシュ有投手から継投し、9回にマウンドに上がった大谷翔平選手が2アウトの場面で当時エンゼルスでともにプレーしていたマイク・トラウト選手と対戦し空振り三振を奪い世界一をつかむなど日本中を熱狂させました。

前回大会で参加した全ての選手がヒーローとなりました。しかし今大会では選出外となっている選手も。ペッパーミルポーズや好守備でも話題を呼び、日系アメリカ人として初めて日本代表入りしたラーズ・ヌートバー選手や、決勝戦で先発を務めた今永昇太投手、佐々木朗希投手やこれまで代表選出を重ねていた山田哲人選手らは選出外となりました。

初選出12人を含めた侍ジャパン。日本の初戦は3月7日の韓国戦となっています。