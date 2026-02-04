バレンタインに食べられないチロルチョコ!?チロルの赤べこ・まめべこ・豆だるま登場
アカベコランドは1月30日、国民的お菓子「チロルチョコ」と福島の郷土玩具「赤べこ」が融合した新商品「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロルチョコ豆だるま」を発売した。
チロル赤べこ
新商品3種は、コーヒーヌガーやミルクといった人気パッケージのデザインを再現した、食べて終わりではないカタチに残るバレンタインギフト。
「チロル赤べこ」は紙製、「チロルまめべこ」はPVC製、「チロル豆だるま」は紙と土粘土でできている。いずれも、コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエローの5種。
チロルまめべこ
チロル豆だるま
バレンタインのプチギフトや赤べこ・だるま好きにおすすめとのこと。アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅、公式ECサイトなどで販売している。
