ジョルダン、水島臨海鉄道の1日フリーきっぷと定期券をモバイル化し発売
ジョルダンは2月2日、水島臨海鉄道の「水島臨海鉄道1日フリーきっぷ」と「水島臨海鉄道 通勤・通学定期券」を、アプリ「乗換案内」にてモバイルチケットとして発売した。
「水島臨海鉄道1日フリーきっぷ」(大人 800円、小児 400円)は、倉敷市駅〜三菱自工前駅間の全10駅が1日乗り放題となる乗車券。倉敷美観地区をはじめとした観光エリアから、水島エリアへのアクセスにも便利で、観光や街歩きに最適とのこと。
新たに導入された「水島臨海鉄道 通勤・通学定期券」は、水島臨海鉄道本線の1カ月・3カ月・6カ月の通勤・通学定期券を窓口に並ばずキャッシュレスで購入できる。通学用は保護者の代理決済も可能。
