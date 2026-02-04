宮古島で4社路線バスが乗り放題！モバイルチケット「宮古島周遊フリーパス」発売
ジョルダンは2月4日〜28日、「宮古島周遊フリーパス」を、ジョルダンモバイルチケットで販売する実証実験を実施する。
「宮古島周遊フリーパス」イメージ
実証実験は国土交通省の事業として、宮古島と周辺各島を含む主要観光地を対象に実施。複数の交通手段と観光コンテンツを統合した周遊型MaaSチケット「宮古島周遊フリーパス」を提供する。
路線バス4社(宮古協栄バス、八千代バス、共和バス、中央交通)の乗り放題になる24時間・48時間フリーパスに、オプションで購入できるタクシークーポンや観光施設・物販店などで利用可能な引換券・商品券を組み合わせ、来訪者の消費を支援する。
また、小田原機器とQUADRACの協力により、全バス車両で2次元コードによる認証に対応。利用者の正確な動態情報を把握することで、公共交通の利便性向上や人流の平準化を促す施策立案に寄与する。
キャッシュレス決済端末(小田原機器「BOSS」)
販売価格は、宮古島周遊フリーパス(24時間)が大人2,000円、小人1,000円。宮古島周遊フリーパス(48時間)は大人3,500円、 小人1,750円。タクシー、観光施設、物販店で利用できるチケットを追加購入で付けることができる。
