渡辺美奈代、恵方巻・ローストビーフ並ぶ節分の夕飯披露「どこかの料亭かと思った」「素敵な仕上がり」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月3日、自身のInstagramを更新。節分の日の夕食を公開し、話題となっている。
【写真】56歳元おニャン子「どこかの料亭かと思った」恵方巻・ローストビーフ並ぶ節分ごはん
渡辺は「夜ごはん」とコメントし、「＃節分」のハッシュタグをつけ節分の日の豪華な夕食を公開。色とりどりの具材が入った恵方巻をはじめ、美しく盛り付けられたローストビーフ、茶碗蒸し、サラダ、揚げ物など、手間暇かけられた料理の数々がテーブルに並んでいる。さらにデザートにはイチゴも用意されており、竹製のランチョンマットや器選びにもセンスが光る食卓となっている。
この投稿に「どこかの料亭かと思った」「美味しそう」「すごい素敵な仕上がり」「家族への愛情が伝わってくる」「盛り付けのセンスも最高」「豪華な節分ごはん」などと反響が集まっている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
