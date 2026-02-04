「界 津軽」の象徴であり、津軽文化と四季を感じられる「津軽四季の水庭」。「春待ち桜あかりテラス」のイベント期間中は、津軽地方の伝統工芸品「津軽びいどろ」と「津軽金山焼」の灯篭をしつらえて、ひと足早い春の訪れを表現しています。満開の桜が夜を照らす「花明かり」をテーマに、華やかで幻想的な空間が楽しめます。

優しく揺れる光に包まれた水庭で春の訪れを感じながら、心安らぐ夕食後のひとときを過ごせますよ。



そんな特別な空間で味わえるのは、希少な「雪室りんご」を使った「雪どけアミューズ」。

「雪室りんご」は、雪の中にリンゴを埋めて貯蔵し、低温と高湿度でじっくり熟成させたもの。高い糖度とみずみずしい食感が特長です。

「雪どけアミューズ」は、4種のアペリティフ（食前酒）と、リンゴのお酒「シードル」をホットで提供。さらにリンゴと生ハム、チーズのカナッペや、リンゴの冷製スープを「津軽びいどろ」を取り入れた器で楽しむことができます。器の色合いで雪解けから芽吹き、そして桜へと移り変わる春の情景が表現されていて、目でも春の訪れを感じることができます。



伝統工芸が体験できるアクティビティもチェック

こぎん刺し イメージ

「界 津軽」では、シンメトリーの模様が美しい伝統工芸「津軽こぎん刺し」が体験できる通年のアクティビティを実施しています。予約不要で無料なので、気軽に体験してみてはいかが？

さらにもっと楽しみたい方には「こぎん刺し 刺し放題」も。こちらは、「こぎん刺しキットミニフレーム」1セット1500円を購入して、客室でじっくり体験できます。でき上がった作品はフレーム入れて飾れるので、旅の思い出にもぴったりです！

ピンク色の明かりがかわいい空間と、なかなか味わえない「雪室りんご」を使ったメニューが味わえるイベントをご紹介しました。津軽の春を体験しに、「界 津軽」に遊びに行ってみませんか？

■界 津軽「春待ち桜あかりテラス」

期間：2026年3月14日（土）から4月14日（火）

住所：青森県南津軽郡大鰐町大鰐字上牡丹森36-1

TEL：050-3134-8092（界予約センター）

時間：19時30分〜20時15分、20時30分〜21時15分の2部制

料金：1名3500円。宿泊は別途、1泊2食付き3万1000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：JR大鰐温泉駅から車で5分（無料送迎バスあり‧要予約）

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の4日前までに公式サイトから予約

定員：1日2組限定（1組3名まで）

●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。