2児の母・吉木りさ、家族で本気の鬼コスプレ披露 3ショットに「ガチすぎる」「小鬼のサイズ感が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】タレントの吉木りさが2月3日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の和田正人と長男と鬼の扮装をした3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳2児の母タレント「ガチすぎる」46歳俳優夫＆息子と鬼コスプレ
吉木は「赤ちゃんだった息子も立派な小鬼になりました」とつづり、鬼の扮装をした3ショットを投稿。和田と吉木は青鬼、赤鬼、長男は小さな赤鬼に扮し、服やツノ、お面まで全身フル装備の姿を披露した。床には豆が散らばり、家族で豆まきを楽しんだ様子がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「ガチすぎる」「最高に面白い」「小鬼のサイズ感が可愛い」「クオリティが高い」「楽しすぎる」「良い家族で憧れる」といったコメントが寄せられている。
吉木は和田と2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
