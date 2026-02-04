【Reincarnation 島風】 2月5日12時より予約開始

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「Reincarnation 島風」を2月5日12時より予約受付を開始する。

本商品は「艦隊これくしょん -艦これ」のキャラクター「島風」をReincarnationシリーズでプラモデル化したもの。本シリーズはクリエイター達が生み出した造形物を色分けキットで「組み立てる」ことができるをコンセプトとしたプラモデルブランド。

2014年に発売されたフィギュアを元にプラモデルとして立体化されている。

(C) DMM / C2 / KADOKAWA