プラモデルブランド「Reincarnation」第3弾「島風」が2月5日に予約開始
【Reincarnation 島風】 2月5日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「Reincarnation 島風」を2月5日12時より予約受付を開始する。
本商品は「艦隊これくしょん -艦これ」のキャラクター「島風」をReincarnationシリーズでプラモデル化したもの。本シリーズはクリエイター達が生み出した造形物を色分けキットで「組み立てる」ことができるをコンセプトとしたプラモデルブランド。
2014年に発売されたフィギュアを元にプラモデルとして立体化されている。
業界随一のクリエイターによる造形を- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) February 4, 2026
「組み立てる」新体験✨#グッスマ が送る
新たな #プラモデル ブランド#リンカネ こと
『Reincarnation』の第三弾！
「島風」
明日2/5 昼12時より
予約受付開始！#艦これ pic.twitter.com/VaVJNxjfpo
(C) DMM / C2 / KADOKAWA