佐賀市や鳥栖市などを選挙区とする佐賀1区には、画面左から届け出順にご覧の3人が立候補しています。構図が激変した佐賀1区では、候補者たちがこれまでとは違う選挙戦を展開しています。



佐賀1区は、与野党の前職2人に新人1人が挑みます。



前回の衆院選で佐賀1区を制した原口一博さんは、公示後初の週末に佐賀市中心部で街頭演説を行いました。



■ゆ連・前 原口一博氏（66）

「国政政党の党本部を、この佐賀市に持ってきました。日本で初めて、この佐賀から政治が変わろうとしています。」





原口さんは立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」には合流せず、公示直前に新党「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げました。この日は朝、東京で党の共同代表として演説したあと佐賀に戻り、市内で街頭演説を2回、決起集会を1回開いたあと、夜には東京に戻るという強行スケジュールでした。これまでの選挙戦と異なり、佐賀と東京を行き来しています。■原口氏「僕が佐賀にいる時間は前のようには多くはない。一つだけ言いたいのは佐賀に帰ると、この空気と温かさで元気になりますね。」自民党の前職・岩田和親さんとは6回目の対決で、2021年の選挙では133票差まで迫られたものの強固な後援会の支えもあって4連勝しました。11回目の当選を目指す今回の選挙は「崖っぷちの戦い」と発信し、消費税の廃止やワクチン政策の見直しなどを訴えています。■原口氏「あらゆる国民、そして世界の貧困や抑圧や暴力や戦争で震えている人たちと共に一緒に世界を変えようじゃありませんか。」これまで選挙を支えてきた連合佐賀が推薦を見送った一方で、立憲民主党の県議らは決起集会でマイクを握り、支持を呼びかけました。NNNと読売新聞が世論調査を行い、分析した序盤情勢によりますと、自民党・前職の岩田和親さんは原口さんと横一線の争いとなっています。岩田さんは2012年の衆院選で原口さんを破り初当選しましたが、その後、4連敗し比例復活に甘んじてきました。この日の街頭演説の会場では、今回の選挙を象徴する“あるもの”が配られました。高市首相のポスターです。■支援者「私たちも力をいただきます。」岩田さんは“高市人気”を追い風にしようと「高市内閣の副大臣」であることを前面に押し出しています。■自民・前 岩田和親氏（52）「高市首相に、ぜひとも信任をいただきたい。そのことは上峰町で、佐賀1区で、私、岩田に投票いただくことと同じです。」公明党の推薦がなくなった今回の選挙では、大規模な決起大会を減らし、顔が見える少人数の「ミニ集会」を重ねています。高市政権を継続し、高市総理のもとで政策を実現していくと訴え、悲願の小選挙区での勝利を目指します。■岩田氏「佐賀のために、佐賀としっかり向き合って皆さんの声を具体的な政策にしてきた。それは今回の立候補者の中で私が一番やってきたという思いがございます。それをしっかり訴えていきたい。」参政党の新人・重松貴美さんは候補者の中で唯一の女性で、2人の子どもの母親です。前職の2人を「長年同じ顔ぶれ」と批判し、新たな選択肢として自身と党をアピールしています。■参政・新 重松貴美氏（36）「私は新人です。しがらみもありません。後援会の都合もありません。古い政治の常識もありません。だからこそ、既得権益ではなく皆さんのそばに立って、子どもたちの未来に真っ正面から向き合うことができます。」消費税減税や子育て支援などを訴えるほか、移民問題を争点に掲げ、既存の政党との違いをアピールしています。■重松氏「私は今回、唯一の女性候補者。しがらみのない母親の声、女性の声をしっかりと届けていきたいと思います。」衆院選は2月8日に投開票が行われます。