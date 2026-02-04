平野レミ「私たち親子でした笑」 『徹子の部屋』でテレビ初共演→写真公開
料理研究家の平野レミが4日、自身のXを更新。長男でロックバンド・TRICERATOPSのボーカル・和田唱とともに、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演することを、写真とともに告知した。
【写真】平野レミ「私たち親子でした笑」レアな3ショットを公開
平野は、黒柳徹子、息子・唱との3ショットを添えて「なんとTV初共演。は〜い！私たち親子でした笑。まだまだ知らない人がいるみたいね。だって唱に言っちゃダメだと言われ続けて数十年、ようやくお許しがでましたぁ笑。夫の和田さんが作った歌も唱のギターで歌うわよ〜明日（2/5）13時〜『徹子の部屋』見てね〜」と呼びかけた。
ファンからは「楽しみです！」「親子だって知った時、びっくりした」「共演する日がくるなんて…」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】平野レミ「私たち親子でした笑」レアな3ショットを公開
平野は、黒柳徹子、息子・唱との3ショットを添えて「なんとTV初共演。は〜い！私たち親子でした笑。まだまだ知らない人がいるみたいね。だって唱に言っちゃダメだと言われ続けて数十年、ようやくお許しがでましたぁ笑。夫の和田さんが作った歌も唱のギターで歌うわよ〜明日（2/5）13時〜『徹子の部屋』見てね〜」と呼びかけた。
ファンからは「楽しみです！」「親子だって知った時、びっくりした」「共演する日がくるなんて…」などといった感想が相次いで寄せられている。