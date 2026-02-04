文化芸術の振興に大きく貢献した人たちに贈られる、今年度の秋田県芸術選奨に横手市の画家、永沢碧衣さんが選ばれました。



このほか、音楽と芸能の2つの団体が特別賞を受賞しています。



秋田県芸術選奨は美術や音楽、文筆などの分野で活躍している個人や団体に贈られます。



今年度は、横手市の画家永沢碧衣さん30歳が選ばれました。



永沢さんは秋田公立美術大学の一期生で、卒業後は県の内外でアーティストとして活動。





2023年には国際的な活躍が期待される若手作家に贈られる＝「VOCA賞」を受賞しています。去年9月には愛知県で開かれた国内最大規模の国際芸術展に出品。秋田の風景とクマをモチーフに描いた作品「山景を纏う者」が高く評価され、今回の芸術選奨に選ばれました。人と自然の共生を描く作品を多く手掛けている永沢さん。マタギ文化から学んだことや地元猟友会での活動などを作品づくりに生かしているといいます。永沢碧衣さん「私の後輩にあたる作家さん、アーティストっていうのも秋田県内外問わず活躍してる姿を見て私自身も、もう少し頑張らなきゃなと思っているところであります。なので今回の受賞をいただいたことだけで慢心せずにこれからも頑張っていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします」このほか今年は、大仙市の青少年オーケストラと美郷町の菖蒲太鼓保存会が特別賞を受賞しました。永沢さんの作品は今月13日から24日まで、県立図書館で展示されることになっています。