神奈川県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」だと思うランキング！ 2位「小田原市」、1位は？【2025年調査】
ふるさと納税の魅力は、地域の特色や魅力が詰まった返礼品を通じて、全国各地の良さを再発見できることにあります。旬の食材や工芸品、体験型の特典など、自治体ごとに個性が光るラインナップが揃います。
All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、神奈川県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海産物や、かまぼこなど伝統的な名産品が充実しており、贈答品としても利用しやすいような魅力的な返礼品が多いと聞くためです」（30代男性／東京都）、「ローストビーフやしゃぶしゃぶセットなどが充実しているから」（40代女性／愛媛県）、「海の幸からみかんなどいろんな美味しいものがあるから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「中華のランチコースやワイヤレスイヤホンなどとても豪華だと思いました」（30代女性／愛知県）、「横浜市のカレーやフルーツギフトが美味しく、人気だからです」（50代女性／新潟県）、「ここ数年は横浜市に納税しています。宿泊チケットがあるのがありがたいです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：小田原市／42票小田原市は、自然豊かな地域で特産品の魅力が大きいエリアです。相模湾の新鮮な海の幸をいかした「小田原かまぼこ」や干物などの名産品が有名です。また、「ヒルトン小田原リゾート＆スパ」の宿泊券や、職人が手掛ける木工品など、旅や伝統文化に触れられる体験・工芸品も人気。多彩な返礼品ラインアップが、多様なニーズに応えています。
1位：横浜市／92票横浜市は、大都市ならではの高付加価値な返礼品がそろっているのが特徴です。ケルヒャーの高圧洗浄機やVictorのオーディオ機器など、有名ブランドの家電製品が人気を集めています。さらに、横浜工場で製造されたキリンビールや、横浜中華街の崎陽軒のシウマイ、本格飲茶の食事券・冷凍グルメといったご当地グルメも充実しており、バラエティー豊かなラインアップが楽しめます。
