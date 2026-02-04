サーティワン“サンリオのひなだんかざり”にウサハナが初登場！ 十二単をまとったハローキティも
「サーティワン アイスクリーム」は、2月15日（日）〜3月3日（火）の期間、サンリオキャラクターズとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」を、全国の店舗で販売する。
【写真】華やかなデザイン！ パステルカラーがかわいいBOX
■今年のおだいりさまはシナモロール
今回発売される「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」は、かわいいカップに好きなスモールサイズのアイスクリーム5個と、ホイップクリーム、カラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのメニュー。
チョコレートは、おひなさまの十二単をまとったハローキティと、おだいりさまに扮した今年初登場のシナモロールをはじめ、三人官女のマイメロディ、クロミ、「サーティワン」初登場のウサハナがデザインされいる。
また、五人囃子のポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンが台紙で登場。パステルカラーの花と和柄がちりばめられた春らしいデザインで、ひなだん仕様に立ち上げて楽しむことができる。
なお、2月2日（月）からはモバイルオーダー予約を開始。数量限定でなくなり次第終了となるため、早めのチェックが必要だ。
