俳優の橋本環奈さんが、27歳の誕生日を迎えたことを自身のＸで報告しました。

橋本さんは3日の夜「27歳になりました」と自身のＸに投稿。練色の地に細かな花の紋が入り桜があしらわれた訪問着で、大きな花束を抱えて充実の笑顔を見せています。







そんな橋本さんは「たまごっち始めてみました。ふふふ」と告白。「年々自分の健康を気にしてますが、今はたまごっちの健康を気にしてます」と、楽しげな様子を伝えています。

橋本さんは「もう27歳かー。早い。1年経つのってあっという間だなぁ〜」と感慨深げ。「でもいつだって、今を楽しく生きていきたいと思います！」と、仕事にもプライベートにも前向きな様子に、フォロワーからは祝福と賛同の声が多く集まっています。







橋本さんは続く投稿で「フォレストです」と自身のたまごっちを紹介しています。

