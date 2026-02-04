レッドソックスの吉田正尚選手が侍ジャパンに選出されたことを受け、自身のインスタグラムで意気込みを語りました。

3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に向けた侍ジャパン日本代表の追加選手が4日に発表。最後の一枠は吉田選手となり、これで全30選手が出そろいました。

吉田選手は4日、自身のインスタグラムを更新。前回大会の写真と共に、「皆様のご支援のおかげで、再び侍Japanのユニフォームに袖を通す機会をいただきました。この重みと誇りを、改めて胸に刻んで全力で戦います」と日本語と英語でコメントをつづりました。

前回大会では不調の村上選手に代わり準々決勝から4番を務め、準決勝メキシコ戦では7回3点を追う場面で同点3ラン本塁打を放ちました。ファウルとも見えた打球が、ライトスタンドぎわに運ばれた場面は、日本の逆転勝利へ導く大きな一歩となり、歴史に残る活躍となりました。

吉田選手は昨季、右肩の手術を行った影響で開幕から負傷者リスト入り。それでも日本時間7月10日に復帰を果たすと、最終的に55試合に出場、打率は.266、4本塁打、26打点を記録。ケガから復帰し、WBCや今シーズンの活躍にも期待が高まっています。