テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が３日に放送された。

この日は「うぬぼれ注意 オトコの自分番付」を進行。さや香・新山、相席スタート・山添寛、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史、とにかく明るい安村、狩野英孝、バッテリィズ・エース、ダウ９００００・蓮見翔らが、紅しょうが・熊元プロレスの「付き合いたい順位」を予想した。

熊元は、最下位に新山を発表。「めっちゃ、お世話になってるんですけど…。ちょっと小さい所があるなっていう。人として」と切り出した。

熊元は、新山から頻繁に食事やお酒をごちそうになっていると明かしつつ「ブランド物をいっぱい買ったりとかで。後輩とかにも焼き肉とか寿司とかしか基本は奢らない。自分のこうでありたいっていう理想とホンマの器が見合ってない」と酷評し、共演者らを笑わせた。

さらに「一回、大阪時代に新山さん行きつけのバーに連れて行ってくれたんですけど。先に私が（他の客から）顔を指された。気付いてもらえたんですよね。私が、そのときにハットをかぶってたんですけど…。（新山は）『そのハットが高いから、お前が先に気づかれたんや。お前、二度と俺の前で高さのあるハットかぶってくんなよ』って…」と明かし、スタジオを爆笑させた。

さらに熊元は「（新山が）今の奥さん以外で良い恋愛をしてるのを聞いたことなくて。今の奥さんがすごい素晴らしい方で、私は会ったことあるんで知ってるんですけど。それ以外の恋愛、あんまり聞いたことがない」と、親交が深い後輩ゆえに過去の恋愛にもダメ出しをした。

新山は「なんで、過去の恋愛が上手くいってなさそうとか…」と、がっくりと肩を落として笑わせていた。

新山は、２０２２年、２０２３年と「Ｍ−１」グランプリに２年連続で決勝に進出。２０２２年には準優勝。大一番で披露したネタ「見せ算」も大きな話題になった。