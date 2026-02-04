３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの追加メンバーが４日発表され、レッドソックス・吉田正尚（３２）の参戦が決定。出場メンバー３０人が出そろった。

２３年の前回大会Ｖメンバーが大谷翔平、山本由伸（ドジャース）、牧秀悟（ＤｅＮＡ）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）ら１６人と半分以上を占めた。初出場となるのは２５年のＮＰＢでＭＶＰを獲得した佐藤輝明（阪神）ら１２人。３大会連続は松井裕樹（パドレス）の１人だけ。菅野智之（オリオールズＦＡ）、鈴木誠也（カブス）は２度目の出場となるが、前回は１７年でともに２大会ぶりになる。

◆ＷＢＣ日本代表メンバー（★は今回発表の選手）

【投手＝１５】

１ 松井 裕樹（パドレス）３０歳

１３ 宮城 大弥（オリックス）２４歳

１４ 伊藤 大海（日本ハム）２８歳

１５ 大 勢（巨人）２６歳

１６ 大谷 翔平（ドジャース）３１歳

１７ 菊池 雄星（エンゼルス）３４歳

１８ 山本 由伸（ドジャース）２７歳

１９ 菅野 智之（オリオールズＦＡ）３６歳

２６ 種市 篤暉（ロッテ）２７歳

２８ 高橋 宏斗（中日）２３歳

４７ 曽谷 龍平（オリックス）２５歳

５７ 北山 亘基（日本ハム）２６歳

６１ 平良 海馬（西武）２６歳

６６ 松本 裕樹（ソフトバンク）２９歳

６９ 石井 大智（阪神）２８歳

【捕手＝３】

４ 若月 健矢（オリックス）３０歳

１２ 坂本誠志郎（阪神）３２歳

２７ 中村 悠平（ヤクルト）３５歳

【内野手＝７】

２ 牧 秀悟（ＤｅＮＡ）２７歳

３ 小園 海斗（広島）２５歳

５ 牧原 大成（ソフトバンク）３３歳

６ 源田 壮亮（西武）３３歳

７ 佐藤 輝明（阪神）２６歳

２５ 岡本 和真（ブルージェイズ）２９歳

５５ 村上 宗隆（Ｗソックス）２５歳

【外野手＝５】

８ 近藤 健介（ソフトバンク）３２歳

２０ 周東 佑京（ソフトバンク）３０歳

２３ 森下 翔太（阪神）２５歳

３４★吉田 正尚（Ｒソックス）３２歳

５１ 鈴木 誠也（カブス）３１歳

※名前の前の数字は背番号で、年齢は開幕時