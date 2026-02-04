「今日好き」かなりのカップル「恵方巻き作って食べた」仲良し2ショット公開「美味しそう」「寄り添ってるの尊い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。恋人・河村叶翔との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「寄り添ってるの尊い」手作り恵方巻で節分満喫
相場は「恵方巻き作って食べた」とつづり、節分に合わせて恵方巻きを手作りしたことを報告。河村と仲良く顔を寄せ合い、恵方巻きを手にしたショットが添えられている。
この投稿には「手作りすごい」「楽しそう」「節分満喫してる」「ほっこりする」「2人とも可愛い」「美味しそう」「寄り添ってるの尊い」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」かなりのカップル、恵方巻きを手作り
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿に反響
