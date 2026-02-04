NiziUリオ、誕生日にピンク髪イメチェン披露「衝撃ビジュ」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が4日、自身のInstagramを更新。ピンク髪を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳アイドル「衝撃ビジュ」派手カラーイメチェン
同日24歳の誕生日を迎えたリオは苺の絵文字を添え、ツイードのセットアップ衣装での写真を投稿。茶髪からピンク髪への変化がうかがえる。
続けて、羽の絵文字とともに白い衣装の写真を披露。3つ目の投稿ではさくらんぼの絵文字とともに「Happy birthday to me」とつづった。
この投稿に、ファンからは「おめでとう！」「可愛い」「似合いすぎ」「お人形さんみたい」「透明感溢れてる」「衝撃ビジュ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆リオ、ピンクヘア披露
◆リオの誕生日投稿に反響
