山形県小国町では立春を迎えた4日、イワナをつるして冷たい風にさらし、うま味を凝縮させる「寒風干し」の作業が行われました。



小国町の山あいにある小玉川の民宿では、イワナの「寒風干し」の作業が盛んに行われています。イワナは地元の養殖業者から購入したもので、店主の本間信義さんは4日、内臓やエラを取り除いたイワナを1匹ずつ丁寧につるしていました。飯豊連峰から吹き下ろす風でうま味が凝縮されるということです。



民宿の越後屋 本間信義 店主「朝の3時から池から上げて、はらわたを取って背わたを取ってエラを取って洗って味つけて、寒いところで手を上げて、4日は1度くらい。すさまじい体力と寒さとの戦い」



今シーズンの「寒風干し」は2025年11月中旬から始まりましたが、1月は大雪の影響で作業を中断し、その後の作業は3日からようやく再開されました。



民宿の越後屋 本間信義 店主「これは塩味。ただ焼いてもいいし、天ぷらにしてもいい」



イワナの「寒風干し」作業は2月いっぱい続き、シーズン中は合わせて3000匹ほどのイワナを干す予定です。イワナは民宿で料理として提供されるほか、発送も行っているということです。