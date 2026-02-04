通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台、衆院選控えて下げ切らず 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台、衆院選控えて下げ切らず

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.26 6.42 8.56 6.59

1MO 9.08 6.16 7.87 6.45

3MO 9.34 6.44 8.20 6.87

6MO 9.30 6.61 8.34 7.25

9MO 9.35 6.79 8.50 7.50

1YR 9.31 6.84 8.56 7.65





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 9.03 10.72 8.35

1MO 8.16 9.52 7.96

3MO 8.61 9.37 8.12

6MO 8.90 9.51 8.17

9MO 9.10 9.70 8.22

1YR 9.18 9.74 8.22

東京時間16:36現在 参考値



ドル円１週間は１０．２６％と引き続き１カ月以降の９％台を上回っている。２月８日の衆院選投開票をにらんで、足元のスポット市場ではドル円相場が上値を試しており、オプション市場での円プット需要が喚起されているもよう。一方、円安の進行は当局の為替介入リスクを高めることから、一定の円コール需要もあるようだ。

