衆院選の投開票日まであと4日に迫り、選挙戦も終盤戦に入っています。山形県内でも今回の選挙で大きな争点となっている「物価高」について、影響を受けている現場ではどう感じているのか、飲食店を取材しました。



山形市旅篭町のそば店では、山盛りのそばとゲソ天などが楽しめる人気メニュー「もりゲソ天」を提供しています。



小坂憲央アナウンサー「今『もりゲソ天』は1300円ですが、以前は1000円切ってましたよね」

そば店「こぶ原」店主「オープン当初は800円だった。値上げ値上げで何もかもが上がっている。人件費も大きい。この状況で値上げせざるを得ない」



人気メニューを店のオープンから9年間でおよそ1.6倍値上げした背景には、食料品の物価高があります。



小坂アナ「物価高の影響を受けている食材はなんですか」

そば店「こぶ原」店主「1番は山形の人がみんな大好きなゲソ。あとは海産物のノリとかかつお節とか全部上がっている。ゲソはオープン当初は1キロ800円だったが今は2000円くらい。刻みノリも昔は1袋600円で買えていたが今は1200円くらい。サラダ油の一斗缶はコロナ禍前は2000円台で買えていたが一時期6000円超えて、今は若干下がって5000円くらい。それでもコロナ禍前の倍くらい」



この店では食材の仕入れ先を変えたり、規格外の野菜を農家から格安で購入するなどしてコスト削減に努めていますが、全体的な物価高傾向に苦労しています。



そば店「こぶ原」店主「この前もお客さんからラーメン1000円超える時代になったかと言われた。もう物価を下げてほしい。物価と賃金の差が狭まれば誰もが納得すると思う。僕たちが納得いくような答えを出せる政治家がいてくれればありがたい。頑張ってください」



物価高対策について、各候補の訴えを見ていきます。



県1区では、自民の遠藤寛明候補は「電気・ガス代への支援など地域の実情に応じた対策」、中道の原田和広候補は「食料品の消費税ゼロや給付付きの税額控除」、参政の桜田恭子候補は「食品だけでなく一律で消費税を減税する」と訴えています。



続いて県2区です。国民の菊池大二郎候補は「消費税の減税や社会保険料などの負担軽減」、自民の鈴木憲和候補は「賃金を上げるために企業の稼ぐ力を高める」、共産の岩本康嗣候補は「大企業や富裕層への課税や消費税を一律5％に減税」としています。



県3区では、中道の落合拓磨候補は「円安の改善と物価高を上回る賃上げ」、参政の遠藤和史候補は「段階的な消費税廃止による負担軽減」、自民の加藤鮎子候補は「食料品、水道代などへの支援や子育て世帯への応援手当」、国民の喜多恒介候補は「物価上昇を上回る賃上げや新産業への投資」などを掲げています。



消費税は社会保障制度を支える安定的な財源を確保するため、2019年10月に10％に引き上げられました。一方で家計の負担軽減を目的に、お酒や外食を除く食料品と新聞は8％となっています。

今回の衆院選では、ほとんどの党が消費税の減税または廃止を掲げています。要件を満たす11政党の公約です。



自由民主党と日本維新の会は「飲食料品の消費税を2年間限定でゼロにすることの検討を加速」。

中道改革連合は「秋から食料品の消費税を恒久的にゼロにする」としています。

国民民主党は「賃金上昇率が安定するまで消費税を一律5％に減税」。

参政党は「消費税を段階的に廃止すると」訴えています。

日本共産党は「消費税廃止を目指し、緊急に5％に減税」。

れいわ新選組は「消費税を廃止して景気を上げる」としています。

減税日本・ゆうこく連合は「消費税廃止一択」。

日本保守党は「酒類を含む食料品の消費税率を恒久的にゼロ％に」。

社会民主党は「消費税ゼロを即時実現」。

チームみらいは「社会保険料を下げることを優先し消費税率は今のまま」としています。



複数の党が食料品に限定した消費税の減税や廃止を打ち出していますが、飲食店での食事はこれらの対象外となる可能性もあり、店の心境は複雑です。



そば店「こぶ原」店主「一律ならわかるが食品だけされたところで飲食店は首が締まる。もし食料品のみ0％になったらコンビニとかの弁当や仕出し弁当も0％になる。飲食店に来てたお客さんがそっちの方が得だと思って弁当買ったり仕出し弁当を注文する人が増えるんじゃないかという心配もある。なので不安しかない」



私たちの暮らしに深く関わる「物価高」と「消費税」。各党、各候補の訴えが暮らしを変える打開策となるのか。衆院選の投開票は2月8日です。