【NBA】オールスターのチーム分けを発表 アメリカVS世界選抜 レブロンは史上最多22回目の選出
NBAオールスターゲーム2026の出場選手が日本時間4日に決定。チームロースターが発表されました。
NBAオールスターではアメリカの選手で構成された2チームと国際選手で結成された1チームが総当たり戦を行います。アメリカの2チームは年齢に基づいて分けられ、若い選手たちで構成された「USAスターズ」、ベテランのグループは「USAストライプス」に配置されました。さらに、国際的な選手で構成される「チームワールド」を加えた合計3チームで争います。
「USAスターズ」ではジェイレン・デュレン選手(ピストンズ)やチェット・ホルムグレン選手(サンダー)がオールスター初選出となりました。
一方「USAストライプス」ではレブロン・ジェームズ選手(レイカーズ)が22回目のオールスター選出となり、史上最多となりました。また、ステフィン・カリー選手(ウォリアーズ)らレジェンド選手も選出されています。
「チームワールド」にはレブロン選手と同じレイカーズでプレーするルカ・ドンチッチ選手が選出され、2人の対戦が期待されます。
オールスターゲームは日本時間16日、カリフォルニア州イングルウッドのインテュイット・ドームで開催されます。
▽以下各チーム編成
■USAスターズ
スコッティ・バーンズ（ラプターズ）
デビン・ブッカー（サンズ）
ケイド・カニングハム（ピストンズ）
ジェイレン・デュレン（ピストンズ）
アンソニー・エドワーズ（ティンバーウルブズ）
チェット・ホルムグレン（サンダー）
ジェイレン・ジョンソン（ホークス）
タイリース・マクシー（セブンティシクサーズ）
■USAストライプス
ジェイレン・ブラウン（セルティックス）
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）
ケビン・デュラント（ロケッツ）
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
カワイ・レナード（クリッパーズ）
ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）
ノーマン・パウエル（ヒート）
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
デニ・アヴディヤ（トレイルブレイザーズ）
ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）
シャイ・ギルジャス＝アレクサンダー（サンダー）
ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）
ジャマール・マレー（ナゲッツ）
パスカル・シアカム（ペイサーズ）
カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）