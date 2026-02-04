NBAオールスターゲーム2026の出場選手が日本時間4日に決定。チームロースターが発表されました。

NBAオールスターではアメリカの選手で構成された2チームと国際選手で結成された1チームが総当たり戦を行います。アメリカの2チームは年齢に基づいて分けられ、若い選手たちで構成された「USAスターズ」、ベテランのグループは「USAストライプス」に配置されました。さらに、国際的な選手で構成される「チームワールド」を加えた合計3チームで争います。

「USAスターズ」ではジェイレン・デュレン選手(ピストンズ)やチェット・ホルムグレン選手(サンダー)がオールスター初選出となりました。

一方「USAストライプス」ではレブロン・ジェームズ選手(レイカーズ)が22回目のオールスター選出となり、史上最多となりました。また、ステフィン・カリー選手(ウォリアーズ)らレジェンド選手も選出されています。

「チームワールド」にはレブロン選手と同じレイカーズでプレーするルカ・ドンチッチ選手が選出され、2人の対戦が期待されます。

オールスターゲームは日本時間16日、カリフォルニア州イングルウッドのインテュイット・ドームで開催されます。

▽以下各チーム編成

■USAスターズ

スコッティ・バーンズ（ラプターズ）

デビン・ブッカー（サンズ）

ケイド・カニングハム（ピストンズ）

ジェイレン・デュレン（ピストンズ）

アンソニー・エドワーズ（ティンバーウルブズ）

チェット・ホルムグレン（サンダー）

ジェイレン・ジョンソン（ホークス）

タイリース・マクシー（セブンティシクサーズ）

■USAストライプス

ジェイレン・ブラウン（セルティックス）

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

ステフィン・カリー（ウォリアーズ）

ケビン・デュラント（ロケッツ）

レブロン・ジェームズ（レイカーズ）

カワイ・レナード（クリッパーズ）

ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）

ノーマン・パウエル（ヒート）

■チームワールドヤニス・アデトクンボ（バックス）デニ・アヴディヤ（トレイルブレイザーズ）ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）シャイ・ギルジャス＝アレクサンダー（サンダー）ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）ジャマール・マレー（ナゲッツ）パスカル・シアカム（ペイサーズ）カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）