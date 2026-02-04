ミラノ・コルティナ五輪・アイスホッケー女子日本代表が現地で練習を公開。輪島夢叶選手が初めてのオリンピックへ意気込みを語りました。

4大会連続、5度目の五輪出場となったアイスホッケー女子日本代表の「スマイルジャパン」。輪島選手は現地の試合会場について「リンクの広さが思ってたより何倍も何十倍も狭くて、スピード乗り切れるかなみたいな心配とかも多少はあるんですけど、やれることしっかりやって準備して臨みたい」

「私自身広い方がスピードに乗れるので、そういう心配もあるんですけど、狭い分アジリティを生かして中に切り込めたらすぐスコアリングチャンスの位置まで来られるので、そういったところは磨いてシュートをしっかり生かせるように頑張りたい」と印象を語りました。

スマイルジャパンは1998年の長野、2018年の平昌、2022年の北京であげた6位が五輪最高成績。「しっかりチームとしてのメダル獲得の目標は一番に頭に置いて、個人的な目標は毎試合しっかり得点に絡む、そこは達成できるように頑張りたいと思います」と意気込みを語りました。