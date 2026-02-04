3段ベーコンエッグパンケーキが主役…モーニングからハンバーガーまで楽しめる大須観音駅すぐアメリカンな朝時間
大須観音駅のすぐ近くにある「THE BULLITT STAND」。アメリカンな雰囲気の店内で、ランチはもちろん、モーニングも楽しむことができます。
モーニング一番人気は【ベーコンエッグパンケーキ】です。塩味の効いたモチっとした生地が3段になっていて食べ応え抜群です。
たまごが添えられているメニューは、両面焼きの目玉焼き、片面焼きの目玉焼き、スクランブルエッグの3通りから好みの調理方法を選ぶことができます。
他にも【オリジナルフレンチトースト】や【チーズオムレツ】【ニューイングランドクラムチャウダー】などがモーニングで食べられます。
ベーコンやバナナなどのトッピングは、ほぼすべてのメニューに追加することができるので、自分好みにアレンジをして何度でも楽しむこともできます。
11時からのグランドメニューで一番人気なのは【ブリットオリジナルハンバーガー】です。牛肉100%のパティと菓子パンに近い食感のライトなバンズを使用しているため、パティの肉肉しさとバンズの軽さが相性抜群です。また、バンズの断面をこんがり焼くことでサクッとした食感を楽しむこともできます。
他にも【コンビーフサンドウィッチ】などのサンドウィッチメニューや【ジャンバラヤ】【チキンオーバーライス】といったお米系も楽しめます。ハンバーガーとサンドウィッチはテイクアウト可能です。
【ミルクシェイク】や【チョコレートサンデー】などもあるため、時間を問わず喫茶店感覚で気軽に利用することができます。
〈モーニングメニュー〉
【ベーコンエッグパンケーキ】（990円）
【ミックスフレンチトースト】（1100円）
【チーズオムレツ】（880円）など
〈グランドメニュー〉
【ブリットオリジナルハンバーガー】（1320円）
【ザ・スモークハンバーガー】（1280円）
【コンビーフサンドウィッチ】（1580円）
【B.L.Tサンドウィッチ】（1250円）
【ジャンバラヤ】（1350円）
【チョコレートサンデー】（850円）など
※2025年11月18日時点の情報です