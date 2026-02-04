わかもと製薬<4512.T>は４日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の単独決算を発表した。売上高が７３億１０００万円万円（前年同期比２５．９％増）、営業損益が１億８７００万円の黒字（前年同期は３億４１００万円の赤字）だった。主力製品の胃腸薬「強力わかもと」の販売数量が増えたことや、医薬事業で展開する眼科手術補助剤「マキュエイド眼注用」の供給を今期から再開したことが業績を押し上げた。



同社は９月中間期までは営業赤字だったものの、第３四半期（１０～１２月）に７四半期ぶりに営業黒字へ浮上した。強力わかもとはインバウンド需要が縮小しているものの、ヘルスケア事業で取り組む国内での販売は増加。店頭プロモーションやデジタル販促などを組み合わせた多面的なアプローチが奏功した。



通期計画は据え置いた。営業利益の通期計画（２億円）に対する進捗率は約９４％に上ったものの、第４四半期（１～３月）の事業環境は不透明とした。



出所：MINKABU PRESS