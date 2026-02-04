浦和「ご注意ください」新加入DF片山瑛一の不正アクセス被害を報告
浦和レッズが4日に公式X(@REDSOFFICIAL)を更新し、DF片山瑛一のXアカウント(@e11chi30)について、不正アクセスが確認されていることを報告した。
クラブは「当該アカウントから発信された情報につきましては、選手本人のものではございません」とし、「不審な投稿やDMに記載されたURLへのアクセス等は行わないようご注意ください」と呼びかけている。
現在34歳の片山は過去にファジアーノ岡山、セレッソ大阪、清水エスパルス、柏レイソルでプレーし、今季から浦和に加入。背番号は「32」となっている。
【注意喚起】— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) February 4, 2026
現在、#片山瑛一 選手個人のXアカウント(@e11chi30)において、不正アクセスが確認されております。
当該アカウントから発信された情報につきましては、選手本人のものではございません。
不審な投稿やDMに記載されたURLへのアクセス等は行わないようご注意ください。#urawareds… pic.twitter.com/xO4aylrCM7