【注意喚起】

現在、#片山瑛一 選手個人のXアカウント(@e11chi30)において、不正アクセスが確認されております。

当該アカウントから発信された情報につきましては、選手本人のものではございません。



不審な投稿やDMに記載されたURLへのアクセス等は行わないようご注意ください。#urawareds… pic.twitter.com/xO4aylrCM7