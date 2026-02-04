しめじとじゃがいものコンソメみそスープ


SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。

今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。

レンチン、ワンパン、和えるだけ、包丁不要。日々のごはん作りに絶対役立つレシピたち、ぜひ参考にしてみてください！

■しめじとじゃがいものコンソメみそスープ

ごはんにもパンにも合う味わい

材料（2人分）

しめじ……100g

じゃがいも……130g

A

・水……200ml

・みそ……大さじ1

・コンソメ（顆粒）……小さじ1

無調整豆乳……150ml

オリーブオイル……適量

ドライパセリ……適宜

作り方

1　しめじは石突きを切り落としてほぐす。じゃがいもは皮をむいて1cm幅の角切りにし、水に5分さらす。

2　鍋にオリーブオイルを熱し、1を入れて2分炒める。Aを加えて沸騰させたらふたをし、7分煮る。

3　豆乳を加え、沸騰直前で火を止める。器に盛り、お好みでドライパセリを散らす。

■レシピを参考にするときは

・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。

・火加減は、特に記載のない場合は中火で調理してください。

・みそは好みの合わせみそを使用しています。

※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。