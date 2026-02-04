[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇195銘柄・下落95銘柄（東証終値比）
2月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは315銘柄。東証終値比で上昇は195銘柄、下落は95銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は91銘柄。うち値上がりが65銘柄、値下がりは21銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4512> わかもと 375 +65（ +21.0%）
2位 <6803> ティアック 128 +21（ +19.6%）
3位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1372 +223（ +19.4%）
4位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 4469 +700（ +18.6%）
5位 <6941> 山一電機 7600 +870（ +12.9%）
6位 <7380> 十六ＦＧ 9920 +1000（ +11.2%）
7位 <9351> 東洋埠頭 2030 +204（ +11.2%）
8位 <7794> ＥＤＰ 819 +72（ +9.6%）
9位 <3856> Ａバランス 590 +51（ +9.5%）
10位 <7901> マツモト 2100 +177（ +9.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5970> ジーテクト 1672 -282（ -14.4%）
2位 <4475> ＨＥＮＮＧＥ 1030 -108（ -9.5%）
3位 <6367> ダイキン 18000 -1375（ -7.1%）
4位 <6368> オルガノ 15400 -990（ -6.0%）
5位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
6位 <3433> トーカロ 2520 -146（ -5.5%）
7位 <6963> ローム 2615 -120.0（ -4.4%）
8位 <8150> 三信電 3099 -136（ -4.2%）
9位 <6103> オークマ 3899 -166（ -4.1%）
10位 <7539> アイナボＨＤ 730 -29（ -3.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4503> アステラス 2440 +192.5（ +8.6%）
2位 <2413> エムスリー 1970 +81.5（ +4.3%）
3位 <6146> ディスコ 70147 +2007（ +2.9%）
4位 <4208> ＵＢＥ 2880 +80.5（ +2.9%）
5位 <8354> ふくおかＦＧ 6210 +156（ +2.6%）
6位 <5713> 住友鉱 9455 +155（ +1.7%）
7位 <7205> 日野自 493 +8（ +1.6%）
8位 <3402> 東レ 1260 +20.0（ +1.6%）
9位 <4062> イビデン 7310 +110（ +1.5%）
10位 <6674> ＧＳユアサ 3895 +53.0（ +1.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6367> ダイキン 18000 -1375（ -7.1%）
2位 <6963> ローム 2615 -120.0（ -4.4%）
3位 <6103> オークマ 3899 -166（ -4.1%）
4位 <6752> パナＨＤ 2121 -73.0（ -3.3%）
5位 <4911> 資生堂 2750.2 -37.8（ -1.4%）
6位 <7751> キヤノン 4800 -54（ -1.1%）
7位 <8306> 三菱ＵＦＪ 2920 -29.5（ -1.0%）
8位 <5411> ＪＦＥ 2152.3 -16.7（ -0.8%）
9位 <1803> 清水建 2921 -18.0（ -0.6%）
10位 <9020> ＪＲ東日本 3741.4 -22.6（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
