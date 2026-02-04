　2月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは315銘柄。東証終値比で上昇は195銘柄、下落は95銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は91銘柄。うち値上がりが65銘柄、値下がりは21銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は330円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4512>　わかもと　　　　　　375　　 +65（ +21.0%）
2位 <6803>　ティアック　　　　　128　　 +21（ +19.6%）
3位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　 1372　　+223（ +19.4%）
4位 <2629>　ｉＦＥＧＢＡ　　　 4469　　+700（ +18.6%）
5位 <6941>　山一電機　　　　　 7600　　+870（ +12.9%）
6位 <7380>　十六ＦＧ　　　　　 9920　 +1000（ +11.2%）
7位 <9351>　東洋埠頭　　　　　 2030　　+204（ +11.2%）
8位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　　819　　 +72（　+9.6%）
9位 <3856>　Ａバランス　　　　　590　　 +51（　+9.5%）
10位 <7901>　マツモト　　　　　 2100　　+177（　+9.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5970>　ジーテクト　　　　 1672　　-282（ -14.4%）
2位 <4475>　ＨＥＮＮＧＥ　　　 1030　　-108（　-9.5%）
3位 <6367>　ダイキン　　　　　18000　 -1375（　-7.1%）
4位 <6368>　オルガノ　　　　　15400　　-990（　-6.0%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　-0.6（　-6.0%）
6位 <3433>　トーカロ　　　　　 2520　　-146（　-5.5%）
7位 <6963>　ローム　　　　　　 2615　-120.0（　-4.4%）
8位 <8150>　三信電　　　　　　 3099　　-136（　-4.2%）
9位 <6103>　オークマ　　　　　 3899　　-166（　-4.1%）
10位 <7539>　アイナボＨＤ　　　　730　　 -29（　-3.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4503>　アステラス　　　　 2440　+192.5（　+8.6%）
2位 <2413>　エムスリー　　　　 1970　 +81.5（　+4.3%）
3位 <6146>　ディスコ　　　　　70147　 +2007（　+2.9%）
4位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2880　 +80.5（　+2.9%）
5位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 6210　　+156（　+2.6%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9455　　+155（　+1.7%）
7位 <7205>　日野自　　　　　　　493　　　+8（　+1.6%）
8位 <3402>　東レ　　　　　　　 1260　 +20.0（　+1.6%）
9位 <4062>　イビデン　　　　　 7310　　+110（　+1.5%）
10位 <6674>　ＧＳユアサ　　　　 3895　 +53.0（　+1.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6367>　ダイキン　　　　　18000　 -1375（　-7.1%）
2位 <6963>　ローム　　　　　　 2615　-120.0（　-4.4%）
3位 <6103>　オークマ　　　　　 3899　　-166（　-4.1%）
4位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2121　 -73.0（　-3.3%）
5位 <4911>　資生堂　　　　　 2750.2　 -37.8（　-1.4%）
6位 <7751>　キヤノン　　　　　 4800　　 -54（　-1.1%）
7位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　　 2920　 -29.5（　-1.0%）
8位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 2152.3　 -16.7（　-0.8%）
9位 <1803>　清水建　　　　　　 2921　 -18.0（　-0.6%）
10位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3741.4　 -22.6（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

