有名投資家・テスタ、含み損に言及「今日は1000万ちょい増えたけど」 トレードの持論
専業投資家のテスタが4日、自身のXを更新し、保有株の状況を明かし含み損があることを伝えた。
【画像】気になる爆損の金額！公開されたテスタの持ち株＆金融商品
先日、テスタは「任天堂どうしたのでしょうとリプいただきましたがしっかりと爆損してます だれかのディズニー株みたいになってしまうのでしょうか」と嘆き。投稿したスクショでは、−940万5000円（−9.32％）と表示されていた。
そんな中で今回は「任天堂は損切りしましたか？」というファンからの問いに反応し、「建てた最初のポストからずっと書いてますけど書いた分は半永久枠でこれらは全部で１つの塊というか 個人ファンド的な扱いです」と説明。
続けて「なので例えば任天堂は含み損今日は1000万ちょい増えたけど、金ETFは多分2000万以上増えてますし、それも長期なので気にすることもないのですが、この枠とは別で任天堂を売買することは当然あるので例えば別軸で任天堂空売り（今日もしました）とかもありますよ」と伝えた。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
