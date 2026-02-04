俳優・高橋惠子プロデュース。スーパーフード「モリンガ」のスキンケア&インナーケアブランド
翔屋が運営するECサイト「おうちdeボンマルシェ」は2月1日、俳優・高橋惠子さんプロデュースの内側からも外側からも健やかに整えるモリンガシリーズ「Ang.U(アンジー・ユー)」を、楽天市場で発売した。
モリンガスキンケア商品
同シリーズには、スーパーフードとして注目されるモリンガを中心に、オーガニックオイルや植物エキスを贅沢に配合した。肌と身体の両方にアプローチするトータルケアを目指し、肌本来のうるおいを守りながら整えるスキンケアアイテムと、栄養補給や腸内環境のサポートするインナーケアをラインナップしている。
俳優 高橋 惠子さんプロデュース
スキンケアアイテムは、「クリアモイストソープ」(3,850円)、「リフレッシュモイストローション」(4,950円)、「モーニングピュアセラム」(8,250円)、「ナイトオイルエッセンス」(1万450円)。インナーケアのアイテムは、「オーガニックモリンガパウダー」(5,400円)。
モリンガパウダー
オーガニック素材を贅沢に配合しながらも、無理なく続けられる使い心地や香りにこだわった。忙しい日常でも手軽に栄養補給や肌環境の改善ができる設計で、美容と健康を意識する人々をトータルにサポートする。
モリンガスキンケア商品
同シリーズには、スーパーフードとして注目されるモリンガを中心に、オーガニックオイルや植物エキスを贅沢に配合した。肌と身体の両方にアプローチするトータルケアを目指し、肌本来のうるおいを守りながら整えるスキンケアアイテムと、栄養補給や腸内環境のサポートするインナーケアをラインナップしている。
スキンケアアイテムは、「クリアモイストソープ」(3,850円)、「リフレッシュモイストローション」(4,950円)、「モーニングピュアセラム」(8,250円)、「ナイトオイルエッセンス」(1万450円)。インナーケアのアイテムは、「オーガニックモリンガパウダー」(5,400円)。
モリンガパウダー
オーガニック素材を贅沢に配合しながらも、無理なく続けられる使い心地や香りにこだわった。忙しい日常でも手軽に栄養補給や肌環境の改善ができる設計で、美容と健康を意識する人々をトータルにサポートする。