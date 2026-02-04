ブルボン、デザートマルシェ「ナタデココ&ライチゼリー」など8品発売
ブルボンは2月3日、彩りと味わい豊かなカップデザートシリーズ「デザートマルシェ」シリーズ8品を発売した。
デザートマルシェナタデココ＆ライチゼリー
同シリーズは、選べるおいしさとともに、フルーツゼリーを中心にみずみずしいおいしさを提供することをコンセプトとしている。ゼリーの甘さや食感、フルーツとの組み合わせなどを見直し、よりフルーツのおいしさを引き立つように仕上げた。
「デザートマルシェミックス」「同 みかん」「同 白桃＆黄桃」「同 ぶどう＆ナタデココ」「同 マンゴー」「同 パイン」「同 ヨーグルト味」と、ライチ果汁が入った爽やかな香りのゼリーとナタデココを加えた、暑い季節にぴったりな「同 ナタデココ＆ライチゼリー」をラインナップする。
デザートマルシェ8種類
価格はオープン。
