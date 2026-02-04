西川との契約10周年新CMを公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手と睡眠コンディショニングサポート契約を結ぶ西川株式会社が契約の更新を発表した。日本ハム時代から続く契約の10年目突入を記念して、新ビジュアルと新CMを公開する。

西川は、日本ハム入団時より同社のマットレス「エアー」を愛用する大谷と2017年に契約。最新のデジタル計測機を用いた計測を行い、大谷の身体に最適な寝具を提供するなど、睡眠の面からサポートを続けてきた。

10年目にあたる今年は新ビジュアルを作成。「これまでも、これからも、僕といっしょに。」をキーメッセージに掲げ、歴代ビジュアルを組み合わせながら、大谷の成長と同社との歩みを表現している。

また新CM「大谷翔平10年目の[エアー]を語る」篇では、大谷は日頃からこだわり続けている睡眠の重要性について「僕にとって質の高い睡眠を取ることが、最大のリカバリーになっています」と告白。「『エアー』はもう10年以上使っていて、これがないとちょっと不安になっちゃうくらいで、これからの挑戦にも欠かせない相棒です」とコメントを残している。



（THE ANSWER編集部）