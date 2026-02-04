ヤクルトの育成外野手・モンテルが４日、池山隆寛監督から打撃の直接指導を受け「開幕までに支配下登録を」と誓った。

「モンテル、持ってる！」。指揮官の元気な声に乗せられて、モンテルがフリー打撃でサク越えを連発した。直前のティー打撃では池山監督がバットを持って大きく構えるようアドバイス。“ブンブン丸”の異名を取った池山監督の現役時代をほうふつとさせるフルスイングを繰り返した。西武で過ごした昨季までは俊足を生かして出塁しようとする思いが強いあまり、当てにいこうとして振りが小さくなったが、このキャンプでは１８７センチ、８７キロの体を生かした大きなスイングを意識している。「これまでは当てにいくという感覚がありましたが、池山さんはもっと振っていけと言ってくださるので本当にやりやすい」と声を弾ませた。池山監督の現役時代の動画を見たことがあるそうで「すっごいブンブンでしたね。名の通り」と笑った。

昨季、西武から戦力外通告を受け、ヤクルトと育成契約を結んだ。２軍監督で西武と対戦した時、モンテルを高く評価していたのが池山監督だった。モンテルがセンターに入ったシートノックをネット裏のスタンドで見つめながら「センターの守りなんか抜群だった。足も速いし、抜けたという当たりも捕られていた。相手ながら素晴らしいものがあった」と回想した。高い身体能力を生かせば打力も伸びるとみる。「１回、戦力外になっているので失うものはないと思う。新天地で化けてほしい」と期待する。

外野陣はサンタナが昨季、右肘の手術を受け、塩見も左膝の故障から復帰途上にあるなどやや手薄。モンテルが食い込む余地は十分にある。１軍キャンプに参加している外野手５人中、育成はモンテルだけ。「開幕までに支配下登録されて開幕１軍、レギュラーを取りにいきたい」。背番号を２ケタ以下にして“ブンブン丸２世”を襲名する。（秋本 正己）

◆日隈モンテル（ひぐま・もんてる）登録名はモンテル。２０００年３月１８日、沖縄県生まれ。２５歳。金光大阪からＯＢＣ高島、琉球ブルーオーシャンズ、四国ＩＬ・徳島を経て２２年育成ドラフト２位で西武入り。２５年５月７日に支配下契約を結ぶも１軍通算１２試合で打率９分１厘。同年オフに戦力外通告を受け、１２月にヤクルトと育成選手契約を結んだ。兄は元ヤクルト投手のジュリアス氏。１８７センチ、８８キロ。右投右打。背番号０２４。推定年俸４７０万円。