◾️発声OK! 応援上映概要

⽇程：2月19日（⽊）19:00の回（全国同時刻に⼀⻫実施）

内容：発声可能応援上映（ペンライト等公式グッズも使⽤可能）

劇場：

TOHOシネマズすすきの（北海道）

TOHOシネマズ池袋（東京）

ミッドランドスクエアシネマ（愛知）

TOHOシネマズなんば（⼤阪）

T・ジョイ博多（福岡）

発売：各劇場の通常販売スケジュールにて

※詳細は各劇場のホームページをご確認ください。

注意事項

・サイリウム、ペンライトの持ち込みや、声援等を許可している特別な上映回となります。静かに作品を鑑賞されたい⽅には不向きな上映となりますので、予めご了解頂きました上で、チケットをお買い求めください。

・後ろの座席のお客様の視界を遮ってしまう恐れがありますので、応援グッズを肩より上に掲げる⾏為はお控えいただき、胸の⾼さに留めるようお願いいたします。

・⽕器類の持ち込み、クラッカー・笛などの⼤きな⾳を発する物の使⽤はご遠慮ください。

・公序良俗に反する発⾔はお控えください。

・上映中に座席から⽴ち上がる、⾶ぶ、跳ねる、暴れる、物をたたくなどの⾏為、通路でのご鑑賞はご遠慮ください。

・お客様同⼠での連絡先交換の強制などはトラブルに繋がる恐れがありますので、ご遠慮ください。

・上記⾏為等の迷惑⾏為が確認された場合、劇場スタッフよりお声がけさせていただきます。お声がけには、必ず従っていただきますようお願いいたします。従っていただけない場合は、速やかにご退場いただきます。ご退場に⾄った場合、チケット代⾦等の返⾦には⼀切応じられません。また、周りの⽅のご迷惑になるような過剰な⾏為が確認された場合は、上映を中⽌させて頂く場合もございます。

・インターネット・オークションへの出品その他の転売⽬的での⼊場券の購⼊及び転売はお断りします｡営利を⽬的として転売された⼊場券及びインターネットを通じて転売された⼊場券は無効とし､当該⼊場券による御⼊場はお断りします｡

・劇場内での写真撮影(携帯カメラ含む)や録画・録⾳は固くお断りいたします｡

・会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が⾏われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。予めご了承ください。お客様の当催事における個⼈情報（肖像権）については、このイベントにご⼊場されたことにより、上記の使⽤にご同意いただけたものとさせていただきます。