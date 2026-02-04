ＷＢＣ日本代表　歴代最多８人選出の球団は？今大会は阪神とソフトバンクが最多の４人

３月に行われるワールド・ベースボールクラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、出場メンバー３０人が出そろった。

同一球団から最多の選出は石井、坂本、佐藤輝、森下の阪神と、松本裕、牧原大、近藤、周東のソフトバンクの４人。過去には

▽０６年 ８人＝ロッテ（渡辺俊、清水、藤田、薮田、小林宏、里崎、西岡、今江）

▽０９年 ５人＝巨人（内海、山口、阿部、小笠原、亀井）

▽１３年 ７人＝巨人（沢村、杉内、内海、山口、阿部、坂本、長野）

▽１７年 ４人＝ソフトバンク（千賀、武田、松田、内川）、日本ハム（増井、宮西、大野、中田）※日本ハムは当初は大谷選出も負傷で大会前に辞退

▽２３年 ４人＝巨人（戸郷、大勢、大城、岡本）、ヤクルト（村上、高橋奎、中村悠、山田）、ソフトバンク（甲斐、近藤、周東、牧原大）※オリックスも大会途中に山崎颯が追加され、最終的には山本、宇田川、宮城、山崎颯の４人

今回はセ、パの両リーグの優勝チームから４人ずつが選出された。史上最強の呼び声高い今回のメンバーでも最多選出の２チーム所属選手の活躍はカギを握りそうだ。