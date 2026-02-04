元AKB48のタレント・平嶋夏海が3日、自身のインスタグラムを更新。花をあしらったあでやかな着物姿を披露した。



【写真】和テーストも破壊力抜群 着物姿が神社で映える最強コンビ

平嶋は「新年イベントではお着物をきました ゲストの森咲智美ちゃん、戸田れいちゃん 出演してくれて本当にありがとう！」と書き出し、1月31日に開催したイベント「平嶋夏海と初詣に行くウマ」への感謝をつづった。



「1部に参加された皆さんとは富岡八幡宮に初詣に行きました 参加してくださった皆さんありがとうございました！ 年に一度お着物を着れるこのイベントがとっても好きです」とファンとの貴重な時間を過ごしたことを報告。



元人気グラビアアイドルでタレントの森咲も1日のインスタグラムで「久々のなっちゃーん 相変わらず同い年なのに姉御肌で、 お話上手でプロフェッショナルで… 尊敬するお友達です」と投稿。着物姿の写真や2ショットなどをアップしている。



フォロワーからは「めっちゃ綺麗！」「着物姿も素敵」「いい柄ですね」「お着物のお仕事増えそう」「良く似合ってますね」「大人っぽい」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）