福島の寺田周平監督「時間がどれくらいか、どのタイミングがいいのか」

J3福島ユナイテッドのFW三浦知良（カズ、58）が、5年ぶりのJリーグ公式戦出場へ順調な仕上がりをみせている。

千葉・成田市で合宿中のカズは2月4日、紅白戦で元気なプレーを披露。細かいパスをつなぐチームのスタイルにもフィットし、7日のアウェーJ2ヴァンフォーレ甲府戦が初戦となる百年構想リーグ開幕に向けて「いい準備をしてきたので楽しみ」と意欲をみせた。

練習最後の紅白戦、最初の10分間プレーしたカズは「福島のサッカーは自分に合っていると思う」と話した。PKのチャンスはGKに止められたものの、最前線でチームの武器である近い距離でのパス回しに参加。寺田周平監督も「すごく、いい形でボールに関わってくれている」と満足そうに話した。

「久しぶりにこういうサッカーなので」とカズは話す。選手の距離感を大切にし、短く速いパスで相手を崩す。長いパスで選手を走らせるのではなく、足元のパスを細かくつないで突破する。練習もミニゲームや紅白戦が主体、フィジカルの強化もボールを使った練習で行う。

「カズさんからは昔のヴェルディに近いというようなことも言われた。カズさんのプレースタイルでもあるのかな」と寺田監督。だからこそ「いい形で溶け込んでくれている」と手ごたえを口にする。「サッカーへの取り組み方とか、すごくポジティブ。選手たちやスタッフも、いい刺激をもらっています」とカズ効果を口にした。

初戦が3日後に迫るが、出場については「ちょっと、まだ分からない。開幕戦でベストにというより、シーズンを戦い抜けるように体を頭を調整しながらやっていきたい」と慎重に話す。寺田監督も「選手みんな競争だし、全員に出るつもりでいてほしい」とメンバーについては明言しなかった。

それでも、開幕戦出場の可能性は十分にある。この日は10分間の限定出場だったが、チームのスタイルにフィットするなど動きは合格点。寺田監督も「時間がどれくらいか、どのタイミングがいいのか、これから考えていきたい」と起用することに関しては前向き。「より、ゴールに近いところでプレーしてほしい」と頭にある青写真も明かした。

「みんなには親切にしてもらっているし、気を遣ってもらっている」と話し「みなまじめだし、すごく尊敬できる。僕らはメチャクチャでしたから」と笑わせたカズ。「このチームで1試合でも勝ちたいですし、そのために役に立ちたい」。プロ41年目の開幕が近づく。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）