TBS・安住紳一郎アナ、「プレステ」初代〜5まで持っていた「趣味が出てね、恥ずかしい」 DSも所有…SNS驚き「ゲーム好き意外」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、4日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。持っていた家庭用ゲーム機を紹介した。
【動画】安住紳一郎“おなじみ”ダンスを披露
経済関連のニュースを紹介する「Bizニュース」のコーナーで、初代「スイッチ」が任天堂で最多の1億5500万台を販売したことを紹介。過去の累計の家庭用ゲーム機の世界販売台数をトップ10で、スタジオのボードで紹介した。
宇賀神メグアナウンサー（30）とともに、「PlayStation」（ソニー）や「Wii」（任天堂）などのゲーム機が並ぶランキングのボードを眺め、「宇賀神さんは？持っているのは…」と聞いた。宇賀神は上位から「スイッチ、ニンテンドーDS、ゲームボーイ、Wii、プレステ5、持ってますね」と説明。安住アナは「わぁ、結構持ってますね」と驚いた。
安住アナは上位から「プレステ2、（ニンテンドー）DS、プレステ4、プレステ、プレステ3、プレステ5、はいー」と告白。宇賀神アナが「分かれましたね」と話すと、安住アナは「分かれましたね。なんとなくね、趣味が出てね、恥ずかしい…」とつぶやいた。
2人の“ゲーム機遍歴”について、SNSでは「安住アナ、ゲーマーなのね…忙しいのによくプレイする時間があるなぁ」「是非とも、この後の朝の大喜利番組でのゲーム王に参戦を…」「宇賀神アナは任天堂派。安住アナはプレステ派か…」「安住アナゲーム好き意外だな」などのコメントが寄せられた。
