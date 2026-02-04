『ジャンクSPORTS』ミラノ・コルティナ五輪開幕前夜に生放送 現地ミラノから生中継＆注目選手にトップアスリートが突撃取材
番組MCの浜田雅功と、一流アスリートのクロストークによってスポーツ界の知られざる舞台裏を明らかにする『ジャンクSPORTS』。５日午後8時からの放送は『生ジャンクSPORTS明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場SP』と題し、放送翌日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックでの活躍が期待される注目選手や大会の見どころを伝える生放送ゴールデン2時間SPを放送する。
【写真】今大会でメダルが期待される各競技の注目選手
今回の2時間SPでは、ミラノ・コルティナオリンピック開幕を翌日に控えたイタリア・ミラノから、佐久間みなみアナウンサーが生中継で現地の様子をリポート。リアルタイムで中継をつなぐため、現地の熱気や盛り上がりをそのまま放送で体感することができる。さらに、さまざまな場所から複数回にわたって中継を行う予定だというが、佐久間アナは一体どこから登場するのか。
さらに今大会でメダルが期待される各競技の注目選手に、第一線で活躍してきたジャンクゆかりのトップアスリートたちがインタビュー取材を実施。フィギュアスケートでは昨年シニア転向後すぐにグランプリファイナル２位・中井亜美、スピードスケートからは短距離の新女王・吉田雪乃、ショートトラックスケートはメダル候補の男女エース・中島未莉と宮田将吾、スノーボードは世界初の大技を成功させたビッグエア＆スロープスタイルの荻原大翔、スキージャンプからは３大会連続オリンピック出場で前回の金メダリスト・小林陵侑…と、豪華メダル候補の代表選手たちが登場。競技の垣根を越えて実現したトップアスリート同士の貴重なクロストークと、オリンピックに向けた意気込みなど、その言葉に注目だ。
さらに番組では、冬季オリンピックの名（珍）場面をお伝えする「忘れられないハプニング集」や、ミラノのグルメを紹介する「絶品！ミラノ飯」など、翌日から始まるミラノ・コルティナオリンピックがより楽しみになる内容となっている。
今回の2時間SPでは、ミラノ・コルティナオリンピック開幕を翌日に控えたイタリア・ミラノから、佐久間みなみアナウンサーが生中継で現地の様子をリポート。リアルタイムで中継をつなぐため、現地の熱気や盛り上がりをそのまま放送で体感することができる。さらに、さまざまな場所から複数回にわたって中継を行う予定だというが、佐久間アナは一体どこから登場するのか。
さらに今大会でメダルが期待される各競技の注目選手に、第一線で活躍してきたジャンクゆかりのトップアスリートたちがインタビュー取材を実施。フィギュアスケートでは昨年シニア転向後すぐにグランプリファイナル２位・中井亜美、スピードスケートからは短距離の新女王・吉田雪乃、ショートトラックスケートはメダル候補の男女エース・中島未莉と宮田将吾、スノーボードは世界初の大技を成功させたビッグエア＆スロープスタイルの荻原大翔、スキージャンプからは３大会連続オリンピック出場で前回の金メダリスト・小林陵侑…と、豪華メダル候補の代表選手たちが登場。競技の垣根を越えて実現したトップアスリート同士の貴重なクロストークと、オリンピックに向けた意気込みなど、その言葉に注目だ。
さらに番組では、冬季オリンピックの名（珍）場面をお伝えする「忘れられないハプニング集」や、ミラノのグルメを紹介する「絶品！ミラノ飯」など、翌日から始まるミラノ・コルティナオリンピックがより楽しみになる内容となっている。